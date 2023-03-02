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موسكو تحذّر الناتو من حرب مباشرة مع روسيا

جندي أوكراني يقف قرب راجمة قذائف
3 مارس 2023 01:39

حذر دميتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، الخميس، حلف شمال الأطلسي (الناتو) من توريد طائرات مقاتلة لأوكرانيا، وإجراء صيانة لها في بولندا، قائلا إن ذلك يعادل الدخول في حرب مباشرة ضد روسيا.

وكتب ميدفيديف، على تطبيق تلغرام، إن "كل من يقرر تسليم (أو إصلاح) مثل هذه المعدات أو وسائل الدمار، وكذلك تقديم مرتزقة أجانب ومدربين عسكريين، يجب اعتباره هدفا عسكريا مشروعا".

وأوضح مديفيديف، وهو أيضا رئيس روسي سابق، أن ذلك قد يكون الأمر الوحيد الذي يمنع الغرب من توريد طائرات وأسلحة بعيدة المدى لأوكرانيا.

وأوضح ميدفيديف أنه لا يتوقع، أن يستمر ذلك لفترة طويلة "بسبب الرغبة الكبيرة في تدمير روسيا".

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ديمتري ميدفيديف
حلف الناتو
حلف شمال الأطلسي
حرب
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