ليبيا: «مجلس الدولة» يُقر تعديلاً دستورياً يمهد للانتخابات

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

وافق المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خلال جلسة طارئة، أمس، على تعديل دستوري، أقره مجلس النواب مؤخراً، والذي يوفر أساساً لإجراء الانتخابات، وأشار المجلس إلى الاتفاق على الشروع في تشكيل لجنة لوضع القوانين الانتخابية لاعتمادها في الجلسة المقبلة.

وأوضح المكتب الإعلامي لمجلس الدولة، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، إلى أن المجلس صوت خلال الجلسة بموافقة غالبية الأعضاء الحاضرين بعد اكتمال النصاب القانوني للجلسة.

وكان عبدالله باتيلي مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، أعلن في وقت سابق من الأسبوع، عن طرح مبادرة لكسر جمود العملية السياسية، من أجل إفساح المجال أمام إجراء انتخابات ينظر إليها على أنها السبيل لإنهاء الصراع المستمر في البلاد منذ سنوات.

وتشهد البلاد أزمة سياسية منذ أواخر عام 2021 إثر إلغاء انتخابات كان جرى التخطيط لإجرائها، وسط خلافات حول القوانين وسحب مجلس النواب ومقره شرق البلاد دعمه من الحكومة المؤقتة.

وتتركز جهود صنع السلام منذ ذلك الحين على جعل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة يتفقان على أساس دستوري للانتخابات وعلى القوانين الانتخابية.

وقال مبعوث الأمم المتحدة باتيلي إنه يعمل على تشكيل لجنة توجيهية من شخصيات ليبية بارزة لاعتماد خريطة طريق محددة زمنياً للانتخابات.

ويتضمن التعديل، الذي وافق عليه مجلس الدولة أمس، شكل ونظام الحكم، حيث قسمت السلطة التشريعية إلى غرفتين منتخبتين، مجلس نواب ومجلس شيوخ، أما السلطة التنفيذية فيتولاها رئيس دولة منتخب تمتد ولايته لأربع سنوات، وله صلاحية تعيين وإقالة رئيس للوزراء.

ويعمل مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين على تشكيل لجنة مكونة من اثني عشر عضواً بواقع ستة أعضاء لكل منهم، تكون مهمتها وضع القوانين الانتخابية، وهو ما نص عليه التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري.

ويرفض المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي، التعديل الـ 13 للإعلان الدستوري كونه لا ينص على شروط الترّشح للانتخابات الرئاسية، وهي نقطة الخلاف الرئيسة بين الفرقاء الليبيين، كما لا يحدّد على جدول زمني واضح للانتخابات.

إلى ذلك، اعتبر بلقاسم دبرز، مقرر مجلس الدولة الليبي، أن التصويت على التعديل الدستوري الـ 13 باطل قانوناً، مشيراً إلى أن النصاب في الجلسة لم يتحقق في الوقت القانوني المحدد في النظام الداخلي للمجلس، مضيفاً: «عدد الموقعين لحضور جلسة أمس 61 عضواً فقط حتى الساعة الواحدة ظهراً، بما لا يحقق النصاب القانوني».

فيما أصدر المجلس الأعلى للدولة بياناً صحفياً للرد على المشككين في قانونية جلسة المجلس، مشيراً إلى أن الجلسة قانونية ومكتملة النصاب استناداً للمادة 55 و56 من اللائحة الداخلية للمجلس، داعياً المعترضين على قانونية الجلسة إلى للجوء إلى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا للفصل في النزاع.

في ذات السياق، رحب رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب الليبي عيسى العريبي بتصويت مجلس الدولة بالموافقة على التعديل الدستوري، مضيفاً: «بذلك يُصبح التعديل الدستوري الثالث عشر نافذاً، ويقطع الطريق على التدخلات الخارجية في الشأن الليبي».

على جانب آخر، أكد معهد الولايات المتحدة للسلام، أن الانتخابات في ليبيا لا تزال بعيدة المنال، وسط مأزق سياسي وعسكري، وذلك بعد إحاطة المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي أمام مجلس الأمن الدولي، والتي طرح من خلالها مبادرة لإجراء الانتخابات خلال العام الجاري.

وأجرى المعهد الأميركي نقاشات جمعت أندرو تشيتهام من معهد الولايات المتحدة للسلام، والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية التركية كان ديزدار، والممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي، والمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند.

في سياق آخر، دان مجلس النواب الليبي، الخميس، حادث خطف عضو المجلس عن دائرة ترهونة، حسن الفرجاني، على يد مجهولين، مطالباً النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية كافة لمعرفة الجناة وتقديمهم إلى العدالة.