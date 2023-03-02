البحرية البريطانية: ضبط أسلحة أثناء تهريبها إلى «الحوثيين»

لندن (الاتحاد)

أعلنت البحرية البريطانية أنها صادرت، بمساعدة البحرية الأميركية، صواريخ مضادة للدبابات ومكونات تستخدم في صناعة الصواريخ الباليستية من على متن قارب في مياه الخليج خلال محاولة تهريبها.

وجرت عملية ملاحقة القارب وتوقيفه ومصادرة الأسلحة يوم 23 فبراير، بينما كان المهربون الذين لم يتضح مصيرهم أو جنسياتهم يحاولون التقدم ليلاً على طريق بحري عادة ما يستخدم لتهريب الأسلحة لميليشيات «الحوثي» الإرهابية في اليمن.

وكشفت البحرية البريطانية أنّ السفينة «اتش ام اس لانكاستر» صادرت الأسلحة «أثناء قيامها بدورية أمنية روتينية»، بعدما اكتشفت «منصة أميركية للمراقبة والاستطلاع سفينة تهريب مشتبهاً بها كانت تسافر بسرعة عالية في المياه الدولية ليلاً».

وتمت ملاحقة السفينة بواسطة طائرة مروحية. وتجاهل المهربون في البداية التحذيرات و«حاولوا الفرار، ولكن تم القبض عليهم قبل أن يتمكنوا من القيام بذلك»، بحسب البيان البريطاني الذي لم يكشف عن مصيرهم أو جنسياتهم.

وتشمل الأسلحة المصادرة صواريخ موجهة مضادة للدبابات، ومكونات صواريخ بالستية متوسطة المدى، وفقاً للبحرية البريطانية.

من جهتها، قالت البحرية الأميركية، في بيان، إنّها قدّمت دعماً استخباراتياً في مجال المراقبة للبحرية البريطانية، مشيرة إلى أن القارب كان في طريق يستخدم تاريخياً لتهريب الأسلحة بشكل غير قانوني إلى «الحوثيين».

وتابعت أنه في الأشهر الثلاثة الماضية، أدّت سبع عمليات ملاحقة قامت بها القوات البحرية الأميركية والقوات الحليفة إلى مصادرة أكثر من 5000 قطعة سلاح و1.6 مليون طلقة ذخيرة و7000 مكون للصواريخ، ومخدرات تبلغ قيمتها السوقية نحو 80 مليون دولار.

وقال قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية والأسطول الخامس الأميركي في البحرين والقوات البحرية المشتركة نائب الأدميرال براد كوبر: «سنواصل العمل مع شركائنا في متابعة أي نشاط مزعزع للاستقرار يهدد الأمن والاستقرار البحري الإقليمي».

وجاءت هذه العملية في أعقاب عمليتين سابقتين صادرت خلالهما البحرية الملكية البريطانية أسلحة في المنطقة في أوائل العام الماضي.

وعملت الجيوش الغربية في البحر، خلال الأشهر الماضية، بشكل منتظم، على مداهمة القوارب والسفن التي تحاول تهريب الأسلحة إلى ميليشيات «الحوثي» الإرهابية في اليمن.

وكان الجيش الأميركي أعلن الشهر الماضي حجز مركب محمّل بالأسلحة والذخيرة، قبل وصوله إلى ميليشيات «الحوثي».

وأكدت القيادة المركزية في الجيش الأميركي، في بيان، العثور على أكثر من 3 آلاف بندقية هجومية، و578 ألف طلقة، و23 صاروخاً موجهاً مضاداً للدبابات، في العملية التي تمت يوم 15 يناير الماضي.

وكانت قوات أميركية اعترضت في السادس من يناير الماضي مركب صيد يحمل أكثر من 2100 بندقية هجومية، يعتقد أنها كانت متجهة إلى «الحوثيين».

كما صادرت القوات الأميركية قبل ذلك بشهر مركباً محملاً بأطنان من الذخيرة والمواد الكيميائية والصمامات ودوافع الصواريخ، يعتقد أنها كانت أيضاً متجهة إلى «الحوثيين».