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روسيا تتهم أوكرانيا بتنفيذ هجوم داخل أراضيها.. وكييف تنفي

جندي أوكراني على متن دبابة يتجه نحو بلدة باخموت على خط المواجهة (رويترز)
3 مارس 2023 01:51

موسكو(وكالات)

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ندد الكرملين أمس بـ«هجوم إرهابي» على الحدود الروسية الأوكرانية، خلّف قتلى وجرحى، واحتجاز رهائن، متهماً مجموعة من المقاتلين الأوكرانيين بتنفيذه في منطقة بريانسك المحاذية لأوكرانيا، في حين اعتبرت كييف أن التقارير عن الهجوم «استفزاز متعمد» بهدف ترهيب الشعب الروسي.
وأعلن حاكم مقاطعة بريانسك، ألكسندر بوغوماز، قيام مجموعة «تخريبية أوكرانية» حسب بوصفه، بالتسلل إلى منطقة كليموفسك في بريانسك، الحدودية مؤكداً أنها نفذت عمليات إجرامية وإرهابية خلّفت قتلى وجرحى، واحتجزت رهائن.
وأوضح بوغوماز «فتح المخربون النار على سيارة متحرّكة»، ما أدى إلى مقتل مواطن وإصابة طفل يبلغ 10 سنوات نقل إلى المستشفى.
ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن شهود ومصادر داخل أجهزة الأمن وخدمات الطوارئ، أن المجموعة الأوكرانية احتجزت أشخاصاً عدة كرهائن.
من جهة ثانية، أبلغ بوغوماز عن هجوم ثان بمسيّرة أوكرانية على قرية سوشاني في المنطقة نفسها، ما تسبب في اشتعال منزل، كما أدى إطلاق قذائف هاون إلى تدمير منزلين في منطقة بريانسك أيضاً.
بدوره وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الهجوم على إقليم بريانسك المجاور لأوكرانيا بـ«العمل الإرهابي»، مشيراً إلى أن إطلاق النار كان موجهاً ضد المدنيين.
وأضاف في كلمة عقب الهجوم: «لن ينجحوا، سنتغلب عليهم».
وأعلن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس بوتين ألغى رحلة كانت مقررة إلى القوقاز وهو يتلقى «بشكل متواصل تقارير» حول تطورات الوضع.
ورغم ذلك، لم يخطط بوتين لعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن القومي الخميس «أمس»، علما أنه من المقرر أن يجتمع اليوم.
من جهته، اعتبر مستشار الرئيس الأوكراني ميخائيلو بودولياك أن التقارير عن هجوم تخريبي قامت به القوات الأوكرانية، هو «استفزاز متعمد»، منددة  بـ«الرواية الروسية».
وتابع: «التقارير عن مجموعة تخريب أوكرانية في بريانسك هي استفزاز كلاسيكي تريد روسيا من خلاله ترهيب مواطنيها لتبرير الهجوم على بلد آخر».
وأشار ضمنياً إلى أن الحادث الذي أبلغت عنه أجهزة الأمن الروسية والحاكم المحلي في منطقة بريانسك الحدودية قد يكون من عمل «مناصرين» روس في إشارة إلى ناشطين مسلّحين يعتمدون تكتيكات حرب الشوارع.
وعلى صعيد المعارك في باخموت، تتشبث القوات الأوكرانية بمواقعها في المدينة التي حل بها الخراب بشرق أوكرانيا تحت وطأة هجوم لا ينقطع من القوات الروسية، حيث حُفرت خنادق جديدة على جانب الطريق، ويفصل بين كل واحد منها مسافة تتراوح من 20 إلى 40 متراً، وهي إشارة جلية على أن القوات الأوكرانية تعزز مواقعها الدفاعية غرب المدينة.
وتتقدم القوات الروسية، التي عُززت بمئات الآلاف من قوات الاحتياط الذين جرى استدعاؤهم في العام الماضي، في شمال المدينة وجنوبها محاولة قطع الطرق المتبقية التي تربط المدينة بالاتجاه الغربي وهي الطرق التي تستخدمها القوات الأوكرانية.

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