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واشنطن تدعو موسكو إلى تمديد «اتفاق الحبوب»

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن
3 مارس 2023 01:51

موسكو (وكالات) 

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طالب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال اجتماع لمجموعة العشرين أمس، روسيا بتجديد الاتفاق الخاص بتصدير الحبوب الأوكرانية الذي ينتهي هذا الشهر. وقال بلينكن في نيودلهي لوزراء خارجية دول مجموعة العشرين: «من الضروري تمديد وتوسيع مبادرة الحبوب لتعزيز الأمن الغذائي للفئات الأكثر ضعفاً». وأضاف، «لقد أبطأت روسيا بشكل متعمد ومنهجي وتيرة عمليات التفتيش، مما أدى إلى تجمع أعداد من السفن التي يمكنها توصيل الغذاء إلى العالم اليوم».   وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن الغرب «يدفن» مبادرة حبوب البحر الأسود التي تسهل تصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية من موانئها الجنوبية، حسبما أفادت وكالة ريا نوفوستي للأنباء. 
وعلى الرغم من أن روسيا لا تزال ملتزمة بالاتفاق، فقد انتقدت مراراً نهج الغرب تجاه المبادرة التي أبرمت في يوليو الماضي، قائلة: «إن الدول التي فرضت عقوبات على موسكو لا تفعل ما يكفي لتخفيف القيود على الصادرات الروسية لا سيما الأسمدة».
وتنبع مبادرة حبوب البحر الأسود، وهي التسمية الرسمية للاتفاقية الخاصة بصادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية، من اتفاقية أبرمت في 22 يوليو وساعدت في التخفيف من أزمة الغذاء العالمية التي سببتها الأزمة الأوكرانية، ثم جُددت في منتصف نوفمبر لأربعة أشهر تنتهي في 18 مارس. 
وكانت وزارة الخارجية الروسية قد قالت أمس الأول إنها لن توافق على تمديد ثان للاتفاق إلا إذا وُضعت مصالح المنتجين الزراعيين الروس في الاعتبار.

وزير الخارجية الأميركي
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