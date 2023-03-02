بايدن: استراتيجية جديدة لتعزيز مكافحة «الإرهاب»

واشنطن (وكالات)

وقع الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس، مذكرة رئاسية تخص الأمن القومي لمكافحة الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل وتعزيز الأمن النووي والمواد المشعة في جميع أنحاء العالم.

وقال البيت الأبيض في «ورقة حقائق» إن «هذه الاستراتيجية الجديدة تعزز العديد من أولويات الأمن القومي وحماية المجتمع الدولي من التهديدات التي يشكلها الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل ومنع الجهات الفاعلة غير الحكومية من استخدام المواد الكيميائية والأسلحة الإشعاعية والنووية».

وأضاف أن «الحد من المواد المشعة والنووية والقضاء عليها وتأمينها هو أكثر الوسائل فاعلية لمنع حيازتها واستخدامها»، مضيفاً أن الولايات المتحدة ستدفع الجهود لمنع إرهاب أسلحة الدمار الشامل». وأشار إلى أن السياسات في هذه المذكرة تعالج بشكل استباقي الطبيعة الناشئة للتهديدات والآثار المترتبة على التقنيات التي يمكن استخدامها لتطوير أسلحة الدمار الشامل أو الحصول عليها أو استخدامها.

وأكد البيت الأبيض أنه يقف جنباً إلى جنب مع شراكاته المحلية والدولية لتستمر هذه السياسات في دفع الجهود طويلة الأمد «لمكافحة الإرهاب وتقليل تهديدات أسلحة الدمار الشامل في الداخل والخارج».