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فيضانات ماليزيا تجلي آلاف السكان

فيضانات ماليزيا تجلي آلاف السكان
3 مارس 2023 01:51

كوالالمبور (وكالات)

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أجبرت الفيضانات الموسمية السنوية في ولاية جوهور الماليزية أكثر من 25 ألف شخص على البحث عن مأوى في مراكز الإغاثة، بحسب وكالة الأنباء الماليزية. وأعلنت لجنة إدارة الكوارث الحكومية، تضرر جميع المقاطعات العشر في الولاية بعد أن أدى استمرار هطول الأمطار الغزيرة إلى ارتفاع منسوب المياه في عدة أنهار. 
وتعتبر جوهور وباهانج أكبر ولايتين تنتجان زيت النخيل في ماليزيا، وغالباً ما تجلب الرياح الموسمية الشمالية الشرقية أمطاراً غزيرة إلى ماليزيا في الفترة من نوفمبر حتى مارس، وتعرضت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا لأسوأ فيضانات تشهدها منذ عقود في عام 2021، حيث لقي عشرات الأشخاص حتفهم وتشرد أكثر من 61 ألف شخص.

فيضانات
ماليزيا
جوهور
ولاية جوهور
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