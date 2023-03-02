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ارتفاع كبير لعدد قتلى تصادم القطارين في اليونان

الشرطة اليونانية وفرق الطوارئ تتفقد القطارين المتصادمين
2 مارس 2023 22:57

ارتفعت حصيلة حادث التصادم الكارثي الذي وقع بين قطارين في اليونان، مساء الثلاثاء إلى 57 قتيلاً، وفق حصيلة جديدة لا تزال مؤقتة نشرتها الشرطة مساء اليوم الخميس.

وقالت كونستانتيا ديموغليدو المتحدّثة باسم الشرطة إنّ "عدد القتلى أصبح 57".

بدورها، أكدت خدمة الطوارئ أن عدد الوفيات ارتفع إلى 57 قتيلا.

كانت آخر حصيلة، نشرت في وقت سابق اليوم الخميس، أشارت إلى مقتل 46 شخصاً في الحادث المأساوي.

وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء إن مهمة البحث في موقع التصادم، وهو وادي "تيمبي" في وسط اليونان، من المتوقع أن تنتهي غدا الجمعة.

وكشف رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أمس الأربعاء في تصريح نقله التلفزيون، أن "كل شيء يشير إلى أن خطأ بشريا مأسويا كان المسبب الرئيس" للكارثة.

وتوجه رئيس الوزراء إلى موقع الحادث فيما أعلن الحداد لثلاثة أيام في اليونان، متعهّدا أن تبذل حكومته "كل الجهود لكشف أسباب هذه المأساة".

وأعلن كوستاس كارامانليس وزير النقل والبنية التحتية اليوناني، أمس الأربعاء، استقالته في أعقاب الحادث.

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