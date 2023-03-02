مراقبون من وكالة الطاقة الذرية يصلون إلى محطة زابوريجيا
محطة زابوريجيا
2 مارس 2023 22:06
أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي اليوم الخميس أن فريقا جديدا من مراقبي الوكالة، أخذوا مواقعهم في محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا بعد تأخير دام نحو شهر.
واتهمت روسيا الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتعطيل أحدث تناوب دوري شهري للموظفين، والذي كان قد تأجل ثلاث مرات.
وسيطرت القوات الروسية على أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، التي تضم ستة مفاعلات، في وقت مبكر من غزوها لأوكرانيا ولا تزال المحطة قريبة من خط المواجهة.
ومع اتهام كل جانب للطرف الآخر بقصف زابوريجيا وإثارة خطر وقوع حادث نووي، تم نشر مراقبين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المحطة منذ سبتمبر.
وقال جروسي في بيان إن وجودهم "لا غنى عنه للمساعدة في تقليل مخاطر وقوع حادث نووي".