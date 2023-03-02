الجمعة 3 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

مراقبون من وكالة الطاقة الذرية يصلون إلى محطة زابوريجيا

محطة زابوريجيا
2 مارس 2023 22:06

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي اليوم الخميس أن فريقا جديدا من مراقبي الوكالة، أخذوا مواقعهم في محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا بعد تأخير دام نحو شهر.

واتهمت روسيا الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتعطيل أحدث تناوب دوري شهري للموظفين، والذي كان قد تأجل ثلاث مرات.

وسيطرت القوات الروسية على أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، التي تضم ستة مفاعلات، في وقت مبكر من غزوها لأوكرانيا ولا تزال المحطة قريبة من خط المواجهة.

ومع اتهام كل جانب للطرف الآخر بقصف زابوريجيا وإثارة خطر وقوع حادث نووي، تم نشر مراقبين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المحطة منذ سبتمبر.

وقال جروسي في بيان إن وجودهم "لا غنى عنه للمساعدة في تقليل مخاطر وقوع حادث نووي".

أخبار ذات صلة
روسيا تتهم أوكرانيا بتنفيذ هجوم داخل أراضيها.. وكييف تنفي
واشنطن تدعو موسكو إلى تمديد «اتفاق الحبوب»
المصدر: وكالات
محطة زابوريجيا النووية
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
آخر الأخبار
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
الاقتصادي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
23 فبراير 2023
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
الاقتصادي
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
2 مارس 2023
رسالة تهديد لميسي من تجار مخدرات
الرياضي
رسالة تهديد لميسي من تجار مخدرات
اليوم 02:31
برشلونة يعود من البرنابيو بالصيد الثمين
الرياضي
برشلونة يعود من البرنابيو بالصيد الثمين
اليوم 02:23
أسلحة صادرتها البحرية البريطانية أثناء تهريبها إلى ميليشيات الحوثي (من المصدر)
عربي ودولي
البحرية البريطانية: ضبط أسلحة أثناء تهريبها إلى «الحوثيين»
اليوم 01:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©