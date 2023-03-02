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بعد «كارثة التصادم».. توقف شبكة القطارات في اليونان
من مظاهرة أمام مبنى البرلمان في اليونان
2 مارس 2023 21:42
شهدت شبكة السكك الحديد في اليونان شللاً الخميس بسبب إضراب لمدة 24 ساعة دعا إليه الاتحاد اليوناني للسكك الحديد للتنديد بحادث التصادم الذي وقع بين قطارين وأسفر عن مقتل 47 شخصاً على الأقلّ.
وفي الدعوة للإضراب، دان الاتحاد الذي يضم جميع نقابات عمال السكك الحديد "عدم الاحترام الذي أظهرته الحكومات على مر الزمان حيال شبكة السكك الحديد اليونانية مما أدّى" إلى الكارثة التي وقعت مساء الثلاثاء.
وبالموازاة، تجمّع نحو 700 شخص بحسب الشرطة مساء الخميس أمام مقر شركة السكك الحديد اليونانية في أثينا للاحتجاج على الثغرات التي أدّت إلى الحادث الكارثي.
وأفاد مراسل وكالة فرانس برس أنّ المتظاهرين وقفوا دقيقة صمت حداداً على الضحايا ال47 وبينهم العديد من الشباب.
وتعرّضت اليونان ليل الثلاثاء لواحد من أسوأ حوادث السكك الحديد في السنوات الأخيرة. ووقع التصادم بين قطارين كانا يسيران على السكة نفسها لعدة كيلومترات في وادي تيمبي في ثيساليا (وسط).
وقالت النقابات في بيان "لسوء الحظ فإن مطالبنا المستمرة لمزيد من الموظفين الدائمين وتدريب أفضل وخصوصا اعتماد تقنيات السلامة الحديثة ألقيت كلها في سلة المهملات".
كما توقفت شبكة القطارات بين المدن والتابعة أيضا لشركة "هيللينيك ترين" المسؤولة عن قطاع النقل بالسكك الحديد في اليونان.
كما توقف العاملون في مترو أثينا عن العمل الخميس بين الساعة 0400 والساعة 2200 ت غ.
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المصدر: وكالات
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