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مرشح انتخابات الرئاسة النيجيرية بيتر أوبي يطعن في النتائج

من نيجيريا
2 مارس 2023 21:04

أعلن بيتر أوبي، المرشّح الخاسر في الانتخابات الرئاسية التي جرت في نيجيريا في 25 فبراير، أنّه سيطعن أمام القضاء في النتيجة التي منحت الفوز لمرشح الحزب الحاكم بولا تينوبو.

وقال مرشح حزب العمال للصحافيين في العاصمة أبوجا "سنستعرض كافة الخيارات القانونية والسلمية لاستعادة تفويضنا. كسبنا الانتخابات وسنثبت ذلك للنيجيريين".

وحصل أوبي على ثالث أكبر عدد من الأصوات بلغ 6,1 مليون صوت، ما يعدّ إنجازاً بارزاً لمرشّح من خارج حزبين يهيمنان على المؤسسات.

والأربعاء أعلن فوز تينوبو من حزب "مؤتمر كلّ التقدميين" الحاكم بحصوله على 8,8 بالمئة من الأصوات، وعلى نسبة الأصوات الضرورية في ثلثي ولايات البلاد، وهو شرط يهدف لتأمين تمثيل واسع.

وسيخلف حاكم لاغوس السابق الرئيس محمد بخاري الذي يغادر السلطة في مايو.

وحصل عتيق أبو بكر من حزب الشعب الديموقراطي المعارض على ثاني أكبر عدد من الأصوات بلغ 6,9 مليون صوت.

وجرت الانتخابات في أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان بشكل سلمي إلى حدّ كبير، لكنّها شهدت تأخيراً وبطء ظهور النتائج على الإنترنت، ما أثار غضب ناخبين وأحزاب معارضة ندّدت بعمليات تزوير واسعة.

وقال أوبي إنّ "التاريخ سيذكر أنّها الانتخابات الأكثر إثارة للجدل في نيجيريا".

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المصدر: وكالات
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