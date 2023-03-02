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روسيا: أميركا سهلت شن هجمات أوكرانية بمسيرات

من روسيا (أرشيفية)
2 مارس 2023 20:31

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الخميس، إن هجمات بطائرات مسيرة يعتقد أن كييف شنتها على قواعد عسكرية روسية، لم تكن ممكنة لولا مساعدة الولايات المتحدة.

ورأى ريابكوف الموجود في جنيف للمشاركة وإلقاء كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومؤتمر نزع السلاح، أن لا بد أن تكون واشنطن قدمت معلومات استخبارات وحول الأهداف.

وقال في مؤتمر صحافي "منذ فترة، شنت كييف هجمات بمركبات جوية من دون طيار على منشآت توفر قواعد لطيراننا البعيد المدى في منطقة سراتوف وكذلك في منطقة ريازان".

أضاف "نعلم أن تلك الهجمات لم تكن ممكنة في غياب مساعدة كبيرة ومتطورة جدا من الولايات المتحدة للجيش الأوكراني، من بينها التهديف طبعا، ومعلومات استخباراتية وبعض المساعدة الفنية الأخرى".

في مطلع ديسمبر قالت وزارة الدفاع الروسية إن ضربات بمسيرات أوكرانية تسببت بانفجارات في قاعدتين جويتين ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص.

واحدة من القاعدتين هي قاعدة إنغلز بمنطقة سراتوف (جنوب) على بعد أكثر من 600 كلم عن الحدود مع أوكرانيا حيث تحتفظ روسيا بعدد من القاذفات النووية الاستراتيجية.

واستُهدفت القواعد بمسيرات مصنعة في الحقبة السوفياتية، على ما قالت الوزارة آنذاك.

وقالت الولايات المتحدة في السادس من ديسمبر إنها لم "تمكّن" أوكرانيا من شن هجمات داخل روسيا، بعد ضربات بمسيرات على منشآت مرتبطة بالجيش في عمق الأراضي الروسية.

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