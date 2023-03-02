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بلينكن يكشف محتوى أول لقاء مع لافروف منذ أزمة أوكرانيا

بلينكن يعقد مؤتمرا صحفيا على هامش اجتماع مجموعة العشرين في الهند
2 مارس 2023 19:52

كشف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن محتوى لقائه مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس، وهو الأول بينهما وجها لوجه منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية الحالية في فبراير 2022.

وقال الوزير الأميركي للصحفيين إنه طلب من لافروف، خلال اللقاء المقتضب الذي جمعهما على هامش اجتماع مجموعة الدول العشرين في نيودلهي اليوم، "إنهاء" الأزمة مع أوكرانيا.

وأضاف "لقد قلت لوزير الخارجية (الروسي) ما سبق وأن قلته، على غرار كثر آخرين، الأسبوع الماضي في الأمم المتّحدة وما قاله العديد من وزراء خارجية دول مجموعة العشرين اليوم: ضعوا حدّاً" للأزمة "وانخرطوا في دبلوماسية هادفة يمكن أن تثمر سلاماً عادلاً ودائماً".

وبخصوص تعليق روسيا مشاركتها في معاهدة "نيو ستارت" النووية، قال بلينكن "دعوت روسيا إلى تغيير موقفها واحترام معاهدة نيو ستارت خلال اجتماعي بالوزير لافروف".

وأكد "أخبرت لافروف أنه مهما حدث في العالم، فنحن مستعدون دائما للالتزام بالسيطرة على الأسلحة الاستراتيجية"، مضيفا "طلبت من لافروف أن نبقي على قنوات تواصل كما كان يحدث حتى في أصعب أيام الحرب الباردة".


 

 

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أنتوني بلينكن
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