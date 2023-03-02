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الصين مستعدة للعب دور بناء لإنهاء الأزمة الأوكرانية

وزير خارجية الصين تشين قانغ (يمين الصورة) يلتقي نظيره الروسي لافروف
2 مارس 2023 19:33

قال وزير الخارجية الصيني تشين قانغ، اليوم الخميس، إن الصين مستعدة للعب دور بناء من أجل إنهاء الأزمة الأوكرانية.

وذكر بيان، نشرته وزارة الخارجية الصينية، أن تشين أبلغ نظيره الروسي سيرجي لافروف بأن بكين تدعم جميع الجهود المبذولة لدفع محادثات السلام في الأزمة الحالية.

وأوضح وزير الخارجية الصيني، خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في نيودلهي في الهند، أن بلاده ستحافظ على الاتصالات والتنسيق مع روسيا على جميع المستويات.

وقدمت الصين، خلال الأسبوع الماضي، خطة لإنهاء الأزمة الأوكرانية تضمنت بالدرجة الأولى دعوة إلى انطلاق محادثات سلام بين موسكو وكييف.

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المصدر: وكالات
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