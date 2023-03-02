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روسيا: لن نكون البادئ بإجراء اختبارات نووية

أرشيفية
2 مارس 2023 19:05

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف: إن روسيا لن تكون الطرف البادئ بإجراء تجارب نووية، بعد تعليق موسكو لمعاهدة نيو ستارت للحد من الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة.

وفي حديثه في مؤتمر لنزع السلاح في جنيف، قال ريابكوف إن موسكو لن تقدم على إجراء اختبارات إذا امتنعت واشنطن أيضا عن ذلك لكنه أضاف أنه لا يزال يتعين على روسيا الاستعداد للأسوأ.

واتهم ريابكوف أيضا الولايات المتحدة بتقديم معلومات مخابرات لأوكرانيا حول إحداثيات مواقع استراتيجية داخل روسيا لتهاجمها بالطائرات المسيرة.

وفي ديسمبر، هاجمت طائرات مسيرة قاعدة إنجلز الجوية الروسية بالقرب من مدينة ساراتوف.

وتحتوي القاعدة جزءا من أسطول القاذفات الاستراتيجية القادرة على حمل أسلحة نووية وتبعد 600 كيلومتر على الأقل عن الأراضي الأوكرانية.

ولم تعلن أوكرانيا مسؤوليتها عن الهجمات، لكنها احتفت بها.

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