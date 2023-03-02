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روسيا تحذر من عواقب ضلوع الناتو في الأزمة الأوكرانية

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف قرب باخموت
2 مارس 2023 18:09

حذرت روسيا، اليوم الخميس، من أن ضلوع حلف شمال الأطلسي (الناتو) في الأزمة الأوكرانية يمكن أن يسبب "عواقب وخيمة".

وقال سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، في "مؤتمر نزع السلاح" في جنيف، إن "التهديد الاستراتيجي الأكثر حدة تمثله الآن الولايات المتحدة وسياسة الناتو الهادفة إلى زيادة تأجيج الصراع داخل أوكرانيا وحولها".

  • سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي
    سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي

وأضاف أن "ضلوعهما المتزايد في مواجهة مسلحة محفوفة بصدام عسكري مباشر لقوى نووية له عواقب وخيمة".

ومؤتمر نزع السلاح أهم منتدى متعدد الأطراف من نوعه في العالم. وقد تأسس في 1979 بهدف وضع حد لسباق التسلح خلال الحرب الباردة.

والمؤتمر ليس هيئة تابعة للأمم المتحدة، لكنه يعقد اجتماعاته في مقر الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية ثلاث مرات كل عام لمناقشة مراقبة الأسلحة ونزعها مع التركيز على كبح جماح سباق التسلح النووي.

وشدد ريابكوف، اليوم الخميس، على أنه ليس أمام روسيا سوى خيار تعليق مشاركتها في معاهدة "نيو ستارت" نظرا لأن "حربا هجينة بالكامل شُنت علينا".

وأضاف "وفي نفس الوقت، كما سبق القول، سنواصل الالتزام بالحدود العددية للأسلحة الاستراتيجية الهجومية".

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المصدر: وكالات
سيرجي ريابكوف
سيرغي ريابكوف
الأزمة الأوكرانية
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