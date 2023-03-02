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3,7 مليون طفل في سوريا يواجهون مخاطر كارثية بعد الزلزال

متضررون من الزلزال في سوريا
2 مارس 2023 18:11

حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) الخميس من أنّ 3,7 مليون طفل في المناطق المتضررة في سوريا يواجهون العديد من الأخطار المتزايدة والتي قد تكون كارثية بعد الزلزال المدمّر الذي ضرب البلاد.

وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة كاثرين راسل، في بيان إثر زيارة استمرت يومين الى سوريا، "لقد عانى أطفال سوريا بالفعل رعباً وحسرة لا توصف".

وأضافت "لم تدمر هذه الزلازل المزيد من المنازل والمدارس وأماكن لعب الأطفال فحسب، بل حطمت أيضاً أي شعور بالأمان للكثير من الأطفال والعائلات الأكثر هشاشة".

تسبب الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا المجاورة في السادس من فبراير بمقتل أكثر من خمسين ألف شخص في البلدين، بينهم قرابة ستة آلاف شخص في سوريا. وتتبعه منذ ذاك الحين هزات ارتدادية.

ويواجه 3,7 مليون طفل في سوريا "العديد من الأخطار المتزايدة والتي قد تكون كارثية" وفق المنظمة.

 

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المصدر: وكالات
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