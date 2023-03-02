لأول مرة منذ أزمة أوكرانيا.. لافروف وبلينكن يلتقيان وجها لوجه
اجتماع مجموعة العشرين في نيودلهي
2 مارس 2023 17:35
قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن ونظيره الروسي سيرجي لافروف تحدثا لمدة لا تتجاوز عشر دقائق على هامش اجتماع مجموعة العشرين في نيودلهي اليوم الخميس في أول محادثة فردية بين الوزيرين منذ ما قبل الأزمة الحالية التي بدأت في فبراير 2022. وأكد المسؤول أن بلينكن سعى "لدحض أي فكرة لدى الروس عن أن دعمنا يتراجع" بشأن أوكرانيا. وأوضح أن بلينكن أراد "نقل تلك الرسالة مباشرة" كما حض روسيا على الحوار مع أوكرانيا على أساس المطالب التي قدمها الرئيس فولوديمير زيلينسكي. وقال "نأمل دائما في أن يتراجع الروس عن قرارهم وأن يكونوا مستعدين للانخراط في عملية دبلوماسية يمكن أن تؤدي إلى سلام عادل ودائم"، مضيفا "لكنني لن أقول بعد الخروج من ذلك اللقاء أن هناك أي توقعات بأن تتغير الأمور في المدى القريب". ودعا بلينكن روسيا إلى إطلاق سراح بول ويلان، العنصر السابق في مشاة البحرية الأميركية والمسجون منذ أواخر 2018، والتراجع عن قرارها بتعليق معاهدة "نيو ستارت" للحد من الأسلحة النووية، آخر اتفاقية من نوعها بين البلدين. وأبلغ بلينكن لافروف أن "المعاهدة تصب في مصلحة بلدينا وكذلك في مصلحة الأمن الدولي، إذ ينتظر منا العالم التصرف بمسؤولية عندما يتعلق الأمر بالأمن النووي"، على ما قال المسؤول. وقال المسؤول "رأى الوزير أن الغرض من ذلك هو توصيل هذه الرسائل الثلاث المباشرة والتي نرى أنها تعزز مصالحنا".