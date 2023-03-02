مستشار ألمانيا يعرب عن تفائله تجاه إمدادات الطاقة للشتاء القادم

صرح المستشار الألماني أولاف شولتس بأنه ينظر بتفاؤل للشتاء القادم فيما يتعلق بإمدادات الطاقة. وقال شولتس اليوم الخميس في بيانه الحكومي أمام البرلمان الألماني "بوندستاج": "تجاوزنا هذا الشتاء بشكل جيد - دون إمدادات الغاز الروسي ".

وأشار إلى أنه كان هناك خطاب سابق عن شقق باردة، وإغلاق إجباري لفروع صناعة كاملة، وتوقف للإنتاج، و"خريف حار" و"شتاء غاضب"، وقال: "لم يحدث شيء من هذا".

وتابع شولتس أن خزانات الغاز ممتلئة حاليا بنسبة تزيد على 70%، وقال إن ذلك يعد قاعدة جيدة لتجاوز الشتاء القادم. وأضاف المستشار الألماني أن الحكومة الألمانية اتخذت إجراءات بشكل متكامل، وأشار شولتس إلى حزم تخفيف العبء واسعة النطاق وإلى إنشاء محطات لاستيراد الغاز المسال بألمانيا "بسرعة قياسية"، وقال إنه وصف ذلك بـ"سرعة ألمانيا" الجديدة، وأضاف: "أتمنى أن نُبقي على 'سرعة بألمانيا'هذه، بوصفها عنصر تقدم تأخذه الدولة معها من فترة التحول. يعد ذلك أمرا مهما للغاية بالنظر إلى التحول الصناعي وتوسيع نطاق الطاقات المتجددة".