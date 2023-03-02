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بولندا نعتزم تسليم أوكرانيا مزيدا من دبابات "ليوبارد 2"

بولندا نعتزم تسليم أوكرانيا مزيدا من دبابات "ليوبارد 2"
2 مارس 2023 16:39

 قال المتحدث باسم الحكومة البولندية، بيوتر مولر، اليوم الخميس، إن بولندا تعتزم تسليم المزيد من الدبابات القتالية الرئيسية من طراز "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا في الأسابيع المقبلة.

ولم يذكر المتحدث تفاصيل بشأن الموعد المحدد لتسليم الدبابات. وترغب بولندا في تزويد الدولة المجاورة لها، بإجمالي 14 دبابة من طراز "ليوبارد إيه 2"، كجزء من صفقة دولية.

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وكان قد تم تسليم الدبابات الأربع الأولى من هذا الطراز إلى أوكرانيا في الأسبوع الماضي، تزامنا مع ذكرى مرور عام على العملية العسكرية في أوكرانيا. وأعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، عن تسليم 60 دبابة قتالية رئيسية من طراز "بي تي 91-" إلى أوكرانيا. وتعتبر الدبابات تعديلا بولنديا للدبابة السوفيتية "تي 72-".

المصدر: د ب أ
بولندا
أوكرانيا
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