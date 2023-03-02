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أوكرانيا تندد بـ«استفزاز متعمد» من روسيا بشأن تسلل «مخربين»

أوكرانيا تندد بـ«استفزاز متعمد» من روسيا بشأن تسلل «مخربين»
2 مارس 2023 16:26

نددت الرئاسة الأوكرانية الخميس بما وصفته بأنه "استفزاز متعمد" تمارسه موسكو بعد إعلانها عن تسلل "مخربين" أوكرانيين إلى منطقة حدودية روسية.

وقال ميخايلو بودولياك مستشار الرئاسة على تويتر "القصة عن جماعة التخريب الأوكرانية في روسيا هي استفزاز متعمد كلاسيكي. تريد روسيا تخويف سكانها لتبرير" هجومها  علر أوكرانيا.

وأشار ضمنيا إلى أن الحادث الذي أبلغت عنه أجهزة الأمن الروسية والحاكم المحلي في منطقة بريانسك الحدودية قد يكون من عمل "مناصرين" روس في إشارة إلى ناشطين مسلّحين يعتمدون تكتيكات حرب الشوارع.

وبحسب السلطات الروسية، تسللت "مجموعة استطلاع وتخريب" أوكرانية إلى منطقة بريانسك في منطقة ليوبتشاني، وأطلقت النار على سيارة ما أدى إلى مقتل أحد السكان وإصابة طفل.

 

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