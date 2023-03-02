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شولتس: سوف نحقق هدف حلف الأطلسي بإنفاق 2% من الناتج المحلي على الدفاع

شولتس: سوف نحقق هدف حلف الأطلسي بإنفاق 2% من الناتج المحلي على الدفاع
2 مارس 2023 15:07

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس في بيانه الحكومي أمام البرلمان الألماني "بوندستاج" اليوم الخميس أن بلاده سوف تحقق بشكل دائم هدف حلف شمال الأطلسي "ناتو" الذي يرمي لإنفاق 2% من إجمالي الناتج القومي على الدفاع.

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وقال شولتس اليوم في البرلمان: "التعهد الذي أعطيته هنا في 27  فبراير من العام الماضي، يعد ساريا". وتحدث المستشار الألماني عن "زيادة في ميزانية الدفاع بشكل إجمالي" من أجل الوصول لهذا الهدف. يشار إلى أنه لا تزال تجري مشاورات داخل الائتلاف الحاكم بألمانيا وداخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك بالائتلاف، حول إذا ما كان من المقرر زيادة ميزانية الدفاع العادية أيضا بقيمة مليارات، بالإضافة إلى مبلغ الـ 100 مليار يورو المخصصة للجيش في إطار ما يسمى بالصندوق الخاص، أم لا.

المصدر: د ب أ
أولاف شولتس
ألمانيا
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