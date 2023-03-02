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بوتين يترأس اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن الروسي
بوتين
2 مارس 2023 14:47
قال نائب بالبرلمان الروسي إن الرئيس فلاديمير بوتين سيترأس اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الروسي في وقت لاحق اليوم الخميس.
ويأتي الاجتماع بعدما قال مسؤولون إن مجموعة مخربين تسللت إلى روسيا وخطفت رهائن في منطقة بريانسك الحدودية.
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المصدر: رويترز
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