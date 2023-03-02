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إصابة 20 شخصاً بعد تعرض طائرة ألمانية لمطبات هوائية

إصابة 20 شخصاً بعد تعرض طائرة ألمانية لمطبات هوائية
2 مارس 2023 14:14

أصيب نحو 20 شخصا عقب تعرض طائرة تابعة لشركة كوندور الألمانية للطيران لمطبات هوائية شديدة ،وهي في طريقها من فرانكفورت إلى موريشيوس. وقالت متحدثة باسم شركة كوندور اليوم الخميس إن الأطباء يقومون بفحص الركاب، حيث أن البعض يعاني من كدمات. ولم تتوافر معلومات في البداية حول خطورة الاصابات.

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وأضافت أن الطائرة، التي  كانت تقل 272 راكبا وطاقما مؤلفا من 13 شخصا، تعرضت لمطبات هوائية قبل ساعتين من هبوطها في مطار قريب من العاصمة بورت لويس. وقد هبطت الطائرة بسلام الساعة السادسة و تسعة وعشرين دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي (0229 بتوقيت جرينتش).

المصدر: د ب أ
هبوط اضطراري
ألمانيا
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