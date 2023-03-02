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الهند وإيطاليا تعلنان عن خطة للتعاون في مجالي الدفاع والطاقة

الهند وإيطاليا تعلنان عن خطة للتعاون في مجالي الدفاع والطاقة
2 مارس 2023 13:43

أعلنت إيطاليا والهند عن خطة للتعاون في مجالي الدفاع والطاقة، في الوقت الذي تسعى فيه رئيسة الوزراء الايطالية، جورجا ميلوني، إلى تعزيز الصفقات التجارية مع العملاقة الآسيوية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الخميس، عن ميلوني قولها في نيودلهي، بعد عقد اجتماع ثنائي مع رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي: "قررنا أن نصير شريكين استراتيجيين، لأن علاقاتنا متينة جدا".

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وقالت ميلوني، التي تقوم حاليا بأول زيارة رسمية يقوم بها رئيس وزراء إيطالي منذ أكثر من أربعة أعوام: "لقد زاد حجم التجارة بين الهند وإيطاليا بأكثر من الضعف خلال عامين، وسجل مستوى قياسيا بلغ 15 مليار يورو (16 مليار دولار)، إلا أننا مقتنعون بأننا يمكننا القيام بالمزيد".

ويشار إلى أن قرار ميلوني اختيار الهند كأول دولة في آسيا تقوم برحلة لها منذ توليها منصبها، يُظهر مدى رغبتها في إعادة إطلاق العلاقات الثنائية بين البلدين، وتقريب الدولة من الغرب.

المصدر: د ب أ
الهند
إيطاليا
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