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مشروع قانون لحظر «تيك توك» في أميركا

مشروع قانون لحظر «تيك توك» في أميركا
2 مارس 2023 08:29

صوّتت لجنة نيابية أميركية الأربعاء لصالح مشروع قانون من شأنه تسهيل حظر تطبيق تيك توك للفيديوهات القصيرة، على مجلس النواب وسط انتقادات بأنّ الاقتراح يهدّد حرية التعبير.

وأقرّت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب التي يقودها جمهوريون مشروع قانون "ردع الخصوم التكنولوجيين لأميركا" (DATA)، لكنّ النص سيواجه معارضة نشطاء في الدفاع عن حرية التعبير وديموقراطيين عندما يُطرح على التصويت في مجلس النواب والشيوخ.

وقال رئيس اللجنة مايكل ماكول "يفرض مشروع القانون على الإدارة حظر تيك توك أو أي تطبيقات برمجية تهدّد الأمن القومي للولايات المتحدة".
وأضاف "لا يخطئنّ أحد، تيك توك يشكل تهديداً أمنياً".

 

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