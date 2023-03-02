وزراء خارجية مجموعة العشرين يجتمعون في الهند

رجل يرتب الأعلام المحفوظة خارج مكان انعقاد اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في نيودلهي
2 مارس 2023 08:40
من المقرر أن يناقش وزراء خارجية القوى الاقتصادية الرائدة في مجموعة العشرين اليوم الخميس، مستقبل حل النزاعات الدولية، بعد أكثر من عام من بداية العمليات في أوكرانيا.
وفي يوليو الماضي وخلال اجتماع لوزراء خارجية مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية، غادر لافروف القاعة فور الانتهاء من خطابه ولم يستمع إلى منتقديه.
ويعد اجتماع مجموعة العشرين في الهند أول مؤتمر كبير منذ بالي يلتقي فيه لافروف نظراءه الغربيين. وإلى جانب لافروف، من المتوقع أن يصل وزير الخارجية الصيني الجديد تشين قانج ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى نيودلهي.
وفي الأسبوع الماضي، لم يتمكن وزراء مالية مجموعة العشرين من الاتفاق على بيان مشترك في نهاية اجتماعهم الذي استمر يومين في بنجالور بالهند.