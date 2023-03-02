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زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب إندونيسيا

أرشيفية
2 مارس 2023 07:43

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالاً قوته 5.7 درجة هز جنوب سومطرة في إندونيسيا اليوم الخميس.
وأضاف أن الزلزال كان على عمق 47 كيلومتراً تحت سطح الأرض.

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المصدر: وكالات
زلزال
سومطرة
إندونيسيا
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