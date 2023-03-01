اليمن.. مقتل امرأة وطفلها بانفجار لغم «حوثي» في مأرب

عدن (الاتحاد)

قتلت أم وطفلها، جراء انفجار لغم من مخلفات ميليشيات الحوثي الإرهابية في محافظة مأرب، في أحدث جرائم ألغام الميليشيات التي تواصل حصد المزيد من أرواح المدنيين، بعد أن حولت البلاد إلى أكبر حقل ألغام في العالم، وفق توصيف تقارير حقوقية.

وقال المرصد اليمني للألغام إن أماً وطفلها قتلا، نتيجة انفجار جسم حربي، وذلك أثناء رعيهما الماشية في منطقة «العامرية» بمديرية «حريب» بمحافظة مأرب.

وأوضح المرصد، أن مديرية «حريب» تعد واحدة من أكثر المديريات في مأرب، ملوثة بالألغام التي زرعها الحوثيون، والذخائر المتفجرة والمقذوفات من مخلفات الحرب.

ووفقاً لمشروع رصد الأثر المدني، تسببت الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة التي زرعتها الميليشيات الإرهابية بسقوط أكثر من 9 آلاف قتيل في صفوف المدنيين منذ الانقلاب.

وفي سياق متصل، كشف تقرير حقوقي أصدرته منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القصري، عن وفاة 7 مختطفين مدنيين خلال العام الماضي في معتقلات ميليشيات الحوثي الإرهابية بسبب التعذيب، وتوثيق جرائم تعذيب متنوعة لـ 120 مختطفاً ومخفياً قسراً في معتقلاتها، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ».

وذكر التقرير أن المنظمة تلقت العام الماضي 108 بلاغات بحالات اختطاف وإخفاء قسري لمدنيين من المنازل ومقرات العمل ونقاط التفتيش والكمائن الأمنية والعسكرية لميليشيات الحوثي الإرهابية، تمكن فريقها القانوني من التحقق في 86 حالة اختطاف من إجمالي البلاغات، كما تمكن من توثيق 38 حالة إخفاء قسري في معتقلاتها.

ولفت إلى تطويع ميليشيات الحوثي للقضاء كأداة لإصدار قرارات إعدام وسجن سياسية ضد المعارضين لها، حيث أصدرت خلال فترة التقرير 31 قرار إعدام بحق المختطفين من أبناء محافظة المحويت وصعدة وصنعاء ومحافظات أخرى، وهي قرارات سياسية فاقدة للمشروعية وتستخدمها الميليشيات للابتزاز السياسي والمالي والإعلامي.