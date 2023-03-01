«الرئاسي» الليبي يؤكد رفض التدخلات الخارجية

حسن الورفلي (بنغازي)

أكد المجلس الرئاسي الليبي أن أي طريق نحو إنجاز «القاعدة الدستورية» والقوانين الانتخابية، ينبغي أن يكون محدوداً بزمن لا يتجاوز شهر أبريل القادم، مشدداً على أن تبقى العملية السياسية محصورة فقط بين الليبيين من دون تدخلات خارجية.

وأوضحت المتحدثة باسم المجلس نجوى وهيبة في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، أن المجلس الرئاسي طالب بأن تُمنح الشرعية للفريق الذي سيعمل على تطبيق مبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي.

وأعلن باتيلي الاثنين الماضي، أمام مجلس الأمن الدولي إطلاق مبادرة تهدف إلى السماح بتنظيم وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في 2023.

وأعربت وهيبة عن استعداد المجلس الرئاسي للتعاون والتشاور مع البعثة الأممية ليكون هناك ملكية ليبية وقيادة ليبية لعمل أي فريق وفق المرحلة القادمة، مشددةً على تمسك المجلس بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وفق رؤية واضحة ومحددة، مشيرةً إلى أن البعثة الأممية هي المعنية بتوفير أي سيناريوهات بديلة وحوارات ومشاورات، على حد قولها.

وتنص خطة باتيلي على تشكيل لجنة تسييرية للانتخابات في ليبيا تضم ممثلين عن المؤسسات والشخصيات السياسية والقبائل والمجتمع المدني والمرأة والشباب، تتولى اعتماد القانون الانتخابي ووضع التدابير اللازمة لتنفيذ الاستحقاق الوطني الذي يترقبه الليبيون.

في غضون ذلك، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أمس، تعليماته لوزارة الخارجية الليبية، برفع مستوى التنسيق مع الأمم المتحدة في مجال الدعم الفني والمشورة للمفوضية العليا للانتخابات، مشيراً إلى أن «هذه الخطوة تستهدف إنجاز استحقاق الانتخابات الوطنية تماشياً مع تطلعاتنا لإنهاء المراحل الانتقالية بطريقة سلمية عبر انتخابات حرة ونزيهة».

وفي السياق، أكد الدبيبة، رغبة بلاده في تطوير وزيادة التعاون بين مؤسساتها ذات العلاقة ومنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» في كافة المجالات المتعلقة بالنفط والغاز.

وأشار الدبيبة خلال استقباله أمين عام «أوبك» هيثم الغيص في طرابلس، إلى أن زيارة الأمين العام لمنظمة «أوبك» تعكس تعافي ليبيا في كل المجالات بما فيها القطاع النفطي، معتبراً أن «وجود شخصية عربية في هذا المنصب أمر يساعد في تنسيق الجهود بين البلدان العربية المصدرة للنفط لزيادة الاستثمار بينها، وتوحيد المواقف الفنية والاقتصادية في كثير من المسائل المعروضة داخل المنظمة».

إلى ذلك، تطرق رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، أمس، إلى إحاطة المبعوث الأممي لدى ليبيا أمام مجلس الأمن ومقترحه الجديد وما يتعلق بالمسار الدستوري، وذلك خلال لقاء مع السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج.