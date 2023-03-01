الخميس 2 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

مقتل 10 إرهابيين من «الشباب» وسط الصومال

أرشيفية
2 مارس 2023 01:41

مقديشو (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
قتلى وجرحى بهجمات في مقديشو
الصومال: مقتل 3 بسقوط هليكوبتر تابعة لبعثة حفظ السلام الأفريقية

أعلنت وزارة الإعلام الصومالية،، مقتل 10 عناصر من حركة «الشباب» الإرهابية بينهم قياديان في عملية عسكرية جوية وسط البلاد. وقال بيان صادر عن الوزارة، إن «عملية أمنية مشتركة بين المخابرات الصومالية والحلفاء الدوليين وقعت في بلدة بوروين الواقعة شمالي مدينة جللقسي بإقليم هيران وسط الصومال». وأضاف أن «غارة جوية استهدفت سيارة كانت تقل عناصر من مقاتلي الشباب التي كانت تتعقبها أجهزة المخابرات».
وحسب البيان فإن «الغارة التي وقعت مساء الثلاثاء، تسببت في مقتل 10 من عناصر الحركة حسب الحصيلة الأولية بينهم قياديان، أحدهم يدعى محسن، مسؤول الصحة في كتيبة الحسبة للحركة، وأنس مسؤول الحركة في مدينة جللقسي».
ولم يحدد البيان قصده بـ«الحلفاء الدوليين»، إلا أن الجيش الصومالي سبق أن أطلق في يوليو 2022 عملية عسكرية لتحرير وسط البلاد من عناصر الحركة الإرهابية بدعم جوي تنفذه القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم».
وفي سياق آخر، تسلمت وزارة الدفاع الصومالية، شحنة معدات عسكرية مقدمة من السفارة الأميركية في العاصمة مقديشو.
ووفق وكالة الأنباء الصومالية الرسمية «صونا»، استقبل مطار مقديشو الدولي طائرة تابعة للقوات الجوية الأميركية محملة بشحنة معدات عسكرية لدعم القوات الصومالية. وقال القائم بأعمال السفارة الأميركية في مقديشو تيم ترينكل، خلال مؤتمر صحفي بالمطار: «هدف هذه الشحنة ودعم القوات الصومالية في حربها ضد حركة الشباب الإرهابية ونحن فخورون بالوقوف إلى جانب حلفائنا».
بدوره، شدد وزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور على أن «هذه المساعدات العسكرية ستسهم في حرب قواتنا ضد حركة الشباب».

حركة الشباب
حركة الشباب الإرهابية
الصومال
آخر الأخبار
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
الاقتصادي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
23 فبراير 2023
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
الاقتصادي
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
اليوم 11:29
مليحة يطلق مبادرة تثقيف الرياضيين
الرياضي
مليحة يطلق مبادرة تثقيف الرياضيين
اليوم 15:43
اتحاد الكرة يُنظم أنشطة متنوعة احتفالاً باليوم الرياضي الوطني
الرياضي
اتحاد الكرة يُنظم أنشطة متنوعة احتفالاً باليوم الرياضي الوطني
اليوم 15:37
«حمدان بن محمد لإحياء التراث» يشارك في أيام الشارقة التراثية
دنيا
«حمدان بن محمد لإحياء التراث» يشارك في أيام الشارقة التراثية
اليوم 15:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©