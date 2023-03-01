ماكرون يبدأ جولة في دول وسط أفريقيا

بدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، جولة في دول وسط أفريقيا تستمر أربعة أيام يزور خلالها الغابون وأنغولا والكونغو وجمهورية الكونغو الديموقراطية. وصل ماكرون، مساء، إلى العاصمة الغابونية ليبرفيل حيث توجه مباشرة إلى قصر الرئاسة لحضور مأدبة عشاء مع نظيره الرئيس علي بونغو. يليها الخميس لقاء آخر في إطار قمة "غابة واحدة" حول الحفاظ على الغابات المدارية. تشكل هذه الجولة الزيارة الثامنة عشرة للرئيس ماكرون في أفريقيا منذ بدء ولايته الأولى في 2017. توجه ماكرون إلى القارة بعد يومين على عرضه في باريس استراتيجية أفريقية للسنوات الأربع المقبلة. ودعا الرئيس الفرنسي، الاثنين، إلى "بناء علاقة جديدة متوازنة ومتبادلة ومسؤولة" مع أفريقيا. وأعلن كذلك خفض الانتشار العسكري الفرنسي الذي يركز منذ عشر سنوات على مكافحة الإرهابيين في منطقة الساحل. وأكد الرئيس الفرنسي أن "أفريقيا ليست حديقة خلفية"، داعيا إلى "التواضع والإصغاء" في كلمته التي اعتبرت استكمالا لخطاب ألقاه في واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو في نوفمبر 2017. منذ أغسطس 2022، دُفع الجيش الفرنسي إلى الانسحاب من مالي وبوركينا فاسو من قبل المجلس العسكري الحاكم في كل من البلدين. كما أعلنت بوركينا فاسو، الثلاثاء، وقف العمل بـ"اتفاق المساعدة العسكرية" الذي أبرمته مع فرنسا غداة استقلالها عام 1961.