تركيا سجلت 11 ألف هزة ارتدادية بعد الزلزال المدمر

أعلنت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، اليوم الأربعاء، وقوع 11020 هزة ارتدادية عقب الزلزال المدمر التي ضرب كهرمان مرعش جنوب شرق البلاد في السادس من فبراير الماضي.
وأسفر الزلزال، الذي بلغت شدته 7,8 درجة على مقياس ريختر، عن مقتل أكثر من 50 ألف بين تركيا وسوريا. وتبعت الزلزال هزات ارتدادية قوية وصلت في بعض الأحيان إلى 7 درجات.
ونقلت وسائل أعلام تركية عن الهيئة قولها إن 6368 من أفراد البحث والإنقاذ ما زالوا يعملون في المنطقة المتضررة، مشيرة إلى أن هناك 234636 شخصًا من إدارة الكوارث والطوارئ والشرطة والدرك والجيش وسيارات الإسعاف والأمن المحلي وفرق الدعم المحلية والمتطوعين والموظفين الميدانيين في مناطق الزلزال.
وبلغ إجمالي عدد المتضررين من زلازل تركيا، التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها "الأسوأ في تاريخ تركيا من حيث عدد القتلى"، نحو عشرين مليون شخص.
وفي سوريا، يقدر أن 8 ملايين شخص تأثروا من الزلزال.