كييف تنفي المسؤولية عن طائرات مسيرة استهدفت روسيا

نفت أوكرانيا، اليوم الأربعاء، مسؤوليتها عن العديد من الطائرات المسيرة التي تحطمت مؤخرا في روسيا. وكتب ميخايلو بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني، على موقع تويتر باللغة الإنجليزية متحدثا عن روسيا "تزايد عدد الهجمات على منشآت البنية التحتية بواسطة أجسام طائرة غير محددة". وردّ ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسة على تصريحات بودولياك قائلا "نحن لا نصدقه". وفي وقت لاحق، قالت وزارة الدفاع في موسكو إن الجيش الروسي صد محاولة لشن "هجوم مكثف بطائرات مسيرة" على شبه جزيرة القرم في البحر الأوسط. وتحطّمت طائرات مسيّرة، أمس الثلاثاء، في مناطق مختلفة من روسيا بينها واحدة على مسافة نحو مئة كيلومتر من العاصمة الروسية موسكو ليس بعيداً عن محطة لضغط الغاز. وقال الجيش الروسي، أمس الثلاثاء، إنه أسقط مسيّرتين أوكرانيتين خلال الليل كانتا تستهدفان بنى تحتية مدنية في جنوب غرب روسيا. كما أعلنت سلطات بريانسك على حدود أوكرانيا، إسقاط مسيّرة أوكرانية في المنطقة.