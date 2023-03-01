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اليونان تكشف أسباب تصادم القطارين المأساوي

فرق إنقاذ في مكان تصادم القطارين في اليونان
1 مارس 2023 22:15

كشف رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أسباب حادث القطار المأساوي الذي شهدته البلاد اليوم الأربعاء وأسفر عن عشرات القتلى والجرحى.

وقال ميتسوتاكيس إن خطأ بشريا تسبب بالاصطدام الذي وقع بين قطارين وأسفر عن مقتل 38 شخصا على الأقل في واحدة من أسوأ كوارث القطارات في البلاد.

جاء في كلمة عبر التلفزيون لرئيس الوزراء "كل شيء يشير إلى أن خطأ بشريا مأسويا كان المسبب الرئيس" للكارثة.

  • رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس يتفقد الحادث المأساوي
    رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس يتفقد الحادث المأساوي

توجه رئيس الوزراء إلى موقع الحادث فيما أعلن الحداد لثلاثة أيام في اليونان، متعهّدا أن تبذل حكومته "كل الجهود لكشف أسباب هذه المأساة".

وأعلن كوستاس كارامانليس وزير النقل والبنية التحتية اليوناني، اليوم الأربعاء، استقالته في أعقاب الحادث.

وقال الوزير في رسالة استقالته "هذا ما أشعر به، هو واجب علي باعتباره أصغر دلالة على احترامي لذكرى الأشخاص الذين ماتوا من دون وجه حق وتحملوا مسؤولية التقصير".

وأكد مصدر في الشرطة أن مدير محطة "لاريسا" في وسط البلاد، وهي بلدة غير بعيدة عن مكان الحادث أوقف الأربعاء. ومدير المحطة ملاحق قضائيا بتهم "القتل بالإهمال" والتسبب بـ"إصابات جسدية".

وقال يانيس إيكونومو المتحدث باسم الحكومة إن القطارين كانا يسيران على نفس المسار "لعدة كيلومترات".

وأوضح أن قطار الركاب، الذي كان يقل 342 راكبا وطاقما مؤلفا من عشرة أفراد، كان يقوم برحلة بين العاصمة أثينا ومدينة "تيسالونيكي" في شمال شرق البلاد فيما كان قطار شحن يقوم بالرحلة نفسها بالاتجاه المعاكس.

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المصدر: وكالات
اليونان
قطار
تصادم قطارين
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