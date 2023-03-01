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الصين وبيلاروسيا تتفقان على توسيع التعاون

الرئيس الصيني يجري مباحثات مع نظيره البيلاروسي
1 مارس 2023 21:43

اتفقت الصين وبيلاروسيا، اليوم الأربعاء، على توسيع وتعزيز التعاون الثنائي بينهما.

وقال الرئيس الصيني شي جين بينج، خلال لقاء مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في العاصمة الصينية بكين، إن الصداقة بين الصين وبيلاروسيا "لا يمكن كسرها".

وأضاف الرئيس الصيني أن بكين ترغب في العمل مع بيلاروسيا "لتعزيز التطور الصحي والمستقر للعلاقات الثنائية على مستوى رفيع".

بدوره، أعرب لوكاشينكو، الذي يزور الصين، عن رغبته في تعزيز التعاون وأشاد بـ"القيادة القوية" للرئيس شي.

تأتي زيارة الرئيس البيلاروسي بعد أيام قليلة من تقديم الصين مقترحاتها الخاصة بحل الأزمة الأوكرانية. ونقل التلفزيون الرسمي الصيني عن الرئيس البيلاروسي القول إنه "يؤيد تماما" مقترحات الصين.

كما التقى لوكاشينكو مع رئيس الوزراء الصيني، لي كه تشيانج، في بكين اليوم الأربعاء. وأعرب عن أمله في توسيع التعاون الاقتصادي مع ثاني اقتصاد في العالم وجذب الاستثمارات من الصين.

وذكرت وكالة الأنباء البيلاروسية (بيلتا) أن التركيز سينصب، خلال الزيارة، على التجارة والاقتصاد والاستثمار والتعاون الإنساني، فضلا عن الاستجابة "للتحديات الدولية الأكثر حدة اليوم".

وقال لوكاشينكو لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، "إننا نتعلم بالفعل من التقنيات الصينية الجديدة، التي تهمنا. ويتعلق هذا بجميع القطاعات، بداية من التكنولوجيا الحيوية، ووصولا إلى الدفاع الوطني".

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المصدر: د ب أ
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