الخميس 2 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

روسيا تضع شرطا لتمديد اتفاق تصدير الحبوب

تفتيش سفينة في إسطنبول قادمة من أوكرانيا محملة بالقمح (أرشيفية)
1 مارس 2023 21:06

حدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، شرطا لموافقة بلاده على تمديد اتفاق إسطنبول لتصدير الحبوب الأوكرانية.
وأكد لافروف، في لقاء مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، أن موسكو لن توافق على تمديد الاتفاق ما لم يأخذ بمصالح منتجي الحبوب والأسمدة الروس.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية، نقلته قناة "آر تي عربية" اليوم الأربعاء، أن لافروف وأوغلو عقدا اجتماعا ثنائيا اليوم على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين في الهند.

  • لافروف يلتقي نظيره تشاووش أوغلو في الهند
    لافروف يلتقي نظيره تشاووش أوغلو في الهند

وتبادل الطرفان وجهات النظر حول الحوار السياسي الروسي التركي والتعاون التجاري والاقتصادي، ومساعدة روسيا لتركيا في مواجهة آثار الزلزال.
وبحسب البيان "شدد الجانب الروسي على أن استمرار الصفقة يقتضي أن تأخذ في الاعتبار مصالح منتجي الأسمدة والحبوب الروس، بما يضمن وصول منتجاتهم إلى الأسواق العالمية دون عوائق".
وقع اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية والحبوب والأسمدة الروسية في يوليو الماضي في إسطنبول بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا. لكنروسيا ما فتئت تؤكد أنها لم تتمكن من تصدير منتجاتها.

أخبار ذات صلة
بوتين يترأس اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن الروسي
شولتس يرفض الانتقاد الموجه لتوريدات الأسلحة لأوكرانيا
المصدر: د ب أ
صادرات الحبوب
روسيا
أوكرانيا
اتفاق إسطنبول
آخر الأخبار
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
الاقتصادي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
23 فبراير 2023
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
الاقتصادي
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
اليوم 11:29
مليحة يطلق مبادرة تثقيف الرياضيين
الرياضي
مليحة يطلق مبادرة تثقيف الرياضيين
اليوم 15:43
اتحاد الكرة يُنظم أنشطة متنوعة احتفالاً باليوم الرياضي الوطني
الرياضي
اتحاد الكرة يُنظم أنشطة متنوعة احتفالاً باليوم الرياضي الوطني
اليوم 15:37
«حمدان بن محمد لإحياء التراث» يشارك في أيام الشارقة التراثية
دنيا
«حمدان بن محمد لإحياء التراث» يشارك في أيام الشارقة التراثية
اليوم 15:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©