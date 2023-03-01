روسيا تضع شرطا لتمديد اتفاق تصدير الحبوب

تفتيش سفينة في إسطنبول قادمة من أوكرانيا محملة بالقمح (أرشيفية)
1 مارس 2023 21:06
حدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، شرطا لموافقة بلاده على تمديد اتفاق إسطنبول لتصدير الحبوب الأوكرانية. وأكد لافروف، في لقاء مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، أن موسكو لن توافق على تمديد الاتفاق ما لم يأخذ بمصالح منتجي الحبوب والأسمدة الروس. وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية، نقلته قناة "آر تي عربية" اليوم الأربعاء، أن لافروف وأوغلو عقدا اجتماعا ثنائيا اليوم على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين في الهند.
وتبادل الطرفان وجهات النظر حول الحوار السياسي الروسي التركي والتعاون التجاري والاقتصادي، ومساعدة روسيا لتركيا في مواجهة آثار الزلزال. وبحسب البيان "شدد الجانب الروسي على أن استمرار الصفقة يقتضي أن تأخذ في الاعتبار مصالح منتجي الأسمدة والحبوب الروس، بما يضمن وصول منتجاتهم إلى الأسواق العالمية دون عوائق". وقع اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية والحبوب والأسمدة الروسية في يوليو الماضي في إسطنبول بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا. لكنروسيا ما فتئت تؤكد أنها لم تتمكن من تصدير منتجاتها.