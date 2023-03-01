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إشادة عربية بدور الإمارات في ترسيخ مبادئ التسامح والتعايش

تعبيرية
1 مارس 2023 20:56

 أشاد معالي عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، بالدور الكبير الذي تقوده دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، في ترسيخ مبادئ التسامح والتعايش كركائز أساسية في جهودها الوطنية والإقليمية والدولية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وبما يتماشى مع الجيل الثالث لحقوق الإنسان.

جاء ذلك في كلمة معالي رئيس البرلمان العربي رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان خلال افتتاح الاجتماع الثامن لمجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان اليوم بالقاهرة، بحضور سعادة الدكتور محمد المزروعي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي سابقاً، رئيس اللجنة القانونية بالمرصد العربي لحقوق الانسان التابع للبرلمان العربي.

وأكد العسومي في كلمته أهمية تعزيز التعاون، وتنسيق الجهود للأذرع الأربعة لحقوق الإنسان في إطار منظومة الجامعة العربية ممثلين في لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان والمرصد العربي لحقوق الإنسان وإدارات حقوق الإنسان بوزارت الداخلية العربية لتعزيز حقوق الإنسان في الدول العربية في ظل التحديات الراهنة التي يواجهها عالمنا العربي، إيماناً من المرصد بأهمية العمل وتضافر هذه الجهود تحقيقا للإرادة العربية الجماعية.

وخلال الاجتماع، ناقش مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، عدة موضوعات مهمة منها التحضيرات اللازمة لعقد المؤتمر السنوى الذي يعتزم المرصد تنظيمه خلال سبتمبر القادم، والذي يعد الأول من نوعه لتجميع الآليات العربية ولعرض التطورات والتحديات التي تواجه حالة حقوق الإنسان في العالم العربي، وكيفية مواجهة الدول العربية لها في ضوء تجاربها المختلفة وما حققته خاصة بعد أزمة كورونا وعرض هذه التجارب أمام المجتمع الدولي سواء المنظمات الدولية الرسمية وغير الرسمية.

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المصدر: وام
التسامح
التعايش
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