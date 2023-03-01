بوركينا فاسو تلغي اتفاقا عسكريا مع فرنسا عمره 62 عاما

أعلنت بوركينا فاسو وقف العمل ب"اتفاق المساعدة العسكرية" الموقع عام 1961 مع فرنسا، بعد أسابيع من طلبها سحب القوات الفرنسية. في رسالة وجهتها وزارة الخارجية في بوركينا فاسو إلى باريس بتاريخ أمس الثلاثاء، أعلنت واغادوغو "وقف العمل باتفاق المساعدة العسكرية المبرم في باريس في 24 أبريل 1961 بين جمهورية فولتا العليا (الاسم السابق لبوركينا فاسو) والجمهورية الفرنسية". تمنح بوركينا "فترة شهر واحد" بعد استلام هذه الرسالة من أجل "مغادرة جميع الجنود الفرنسيين العاملين في الإدارات العسكرية في بوركينا فاسو بشكل نهائي". في 18 يناير الماضي، طالبت السلطات في واغادوغو القوات الفرنسية بمغادرة أراضيها في غضون شهر. وفرنسا هي القوة الاستعمارية السابقة في بوركينا فاسو والعديد من دول غرب أفريقيا. وأعربت سلطات بوركينا فاسو أخيرا عن رغبتها في تنويع شراكاتها، خصوصا في محاربة الجماعات الإرهابية التي تنفذ هجمات منذ العام 2015. وتعاني بوركينا فاسو، خصوصاً النصف الشمالي منها، بشكل متكرّر ومتزايد من هجمات مجموعات إرهابية مرتبطة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش" الإرهابيين، أسفرت عن مقتل الآلاف وأجبرت حوالى مليوني قروي على الفرار من منازلهم. أخبار ذات صلة ماكرون يبدأ جولة أفريقية فرنسا تطلق حملة تطعيم ضد «الورم الحليمي البشري»

المصدر: آ ف ب