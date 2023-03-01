الخميس 2 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

بوركينا فاسو تلغي اتفاقا عسكريا مع فرنسا عمره 62 عاما

النقيب إبراهيم تراوريه، رئيس المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو
1 مارس 2023 20:36

أعلنت بوركينا فاسو وقف العمل ب"اتفاق المساعدة العسكرية" الموقع عام 1961 مع فرنسا، بعد أسابيع من طلبها سحب القوات الفرنسية.

في رسالة وجهتها وزارة الخارجية في بوركينا فاسو إلى باريس بتاريخ أمس الثلاثاء، أعلنت واغادوغو "وقف العمل باتفاق المساعدة العسكرية المبرم في باريس في 24 أبريل 1961 بين جمهورية فولتا العليا (الاسم السابق لبوركينا فاسو) والجمهورية الفرنسية".

تمنح بوركينا "فترة شهر واحد" بعد استلام هذه الرسالة من أجل "مغادرة جميع الجنود الفرنسيين العاملين في الإدارات العسكرية في بوركينا فاسو بشكل نهائي".

في 18 يناير الماضي، طالبت السلطات في واغادوغو القوات الفرنسية بمغادرة أراضيها في غضون شهر.

وفرنسا هي القوة الاستعمارية السابقة في بوركينا فاسو والعديد من دول غرب أفريقيا.

وأعربت سلطات بوركينا فاسو أخيرا عن رغبتها في تنويع شراكاتها، خصوصا في محاربة الجماعات الإرهابية التي تنفذ هجمات منذ العام 2015.

وتعاني بوركينا فاسو، خصوصاً النصف الشمالي منها، بشكل متكرّر ومتزايد من هجمات مجموعات إرهابية مرتبطة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش" الإرهابيين، أسفرت عن مقتل الآلاف وأجبرت حوالى مليوني قروي على الفرار من منازلهم.

أخبار ذات صلة
ماكرون يبدأ جولة أفريقية
فرنسا تطلق حملة تطعيم ضد «الورم الحليمي البشري»
المصدر: آ ف ب
بوركينا فاسو
اتفاق عسكري
فرنسا
آخر الأخبار
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
الاقتصادي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
23 فبراير 2023
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
الاقتصادي
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
اليوم 11:29
مليحة يطلق مبادرة تثقيف الرياضيين
الرياضي
مليحة يطلق مبادرة تثقيف الرياضيين
اليوم 15:43
اتحاد الكرة يُنظم أنشطة متنوعة احتفالاً باليوم الرياضي الوطني
الرياضي
اتحاد الكرة يُنظم أنشطة متنوعة احتفالاً باليوم الرياضي الوطني
اليوم 15:37
«حمدان بن محمد لإحياء التراث» يشارك في أيام الشارقة التراثية
دنيا
«حمدان بن محمد لإحياء التراث» يشارك في أيام الشارقة التراثية
اليوم 15:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©