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بعد قرار النواب الأميركي.. هل يحظر بايدن «تيك توك»؟

جو بايدن
1 مارس 2023 20:02

وافقت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، اليوم الأربعاء، على منح الرئيس الأميركي جو بايدن السلطة لحظر تطبيق التواصل الاجتماعي «تيك توك» المملوك لشركة صينية وتطبيقات أخرى.

ووافق المشرعون بأغلبية 24 صوتا مقابل 16 على مشروع القانون الذي يمنح الإدارة سلطات جديدة لحظر التطبيق المملوك لشركة بايت دانس والذي يستخدمه أكثر من 100 مليون أميركي بالإضافة إلى تطبيقات أخرى يُعتقد أنها تشكل مخاطر أمنية.

وما يزال مصير مشروع القانون غير معلوم إذ يتعين أن يوافق عليه مجلس الشيوخ ومجلس النواب بالكامل قبل إحالته إلى بايدن.

وقال مايكل مكول رئيس اللجنة المنتمي إلى الحزب الجمهوري بعد التصويت إنه يعتقد أن مشروع قانون تيك توك سيُطرح على مجلس النواب "قريبا جدا" وسيصوت عليه المجلس بكامل هيئته هذا الشهر.

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المصدر: رويترز
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تيك توك
أميركا
الصين
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