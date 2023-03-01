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سوريا: دمشق منفتحة على كل الدول العربية

بثينة شعبان
1 مارس 2023 19:50

أكدت بثينة شعبان المستشارة الخاصة في الرئاسة السورية، انفتاح دمشق على العلاقات مع كل الدول العربية، مشيرة إلى أن سوريا "كانت منذ زمن طويل مرتبطة بعلاقات ممتازة مع الدول العربية".

جاء هذا التصريح في مقابلة خاصة أجرتها قناة "آر تي عربية" الروسية مع المستشارة السورية.

وأضافت شعبان "لا يزال الرئيس السوري بشار الأسد مؤمنا بعلاقات جيدة مع الدول العربية نظرا لأن مصير العرب واحد".

وبشأن الأزمة الأوكرانية، قالت شعبان إن الدول الغربية وواشنطن تريد تغيير هوية أوكرانيا وجعلها تابعة للغرب، رغم أن الثقافة واللغة والهوية تربطها تاريخيا مع روسيا.

وجددت المستشارة السورية وقوف بلادها إلى جانب روسيا، مؤكدة "حق موسكو في ضمان أمنها وسلامة أراضيها".

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المصدر: د ب أ
بثينة شعبان
الدول العربية
سوريا
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