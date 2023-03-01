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العراق يدعو إلى ضرورة إنهاء ملف النازحين

من مخيمات النازحين بالعراق (أرشيفية)
1 مارس 2023 19:52

 دعا رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إلى ضرورة إنهاء ملف النازحين بالعراق الذين يعيشون أوضاعا صعبة.

وأكد الحلبوسي، خلال اجتماعه اليوم مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش"على ضرورة إنهاء ملف النازحين بالعراق الذين يعيشون أوضاعا صعبة من خلال المزيد من  التعاون مع الأمم المتحدة لحسم هذا الملف الإنساني وعودتهم إلى مناطقهم"، حسب بيان للبرلمان العراقي.  

وأوضح أن البرلمان "يدعم الحكومة العراقية في ملف النازحين، الذي أكد عليه برنامجها الحكومي ودعم جهود بعثة الأمم المتحدة في العراق «يونامي» وجهودها في مساعدة العراق لمواجهة التحديات".

وجدد الأمين العام للأمم المتحدة التأكيد على دعم المجتمع الدولي للعراق على كافة الأصعدة، مشيدا بجهود العراق ودوره خلال هذه الفترة لخفض التوترات بالمنطقة وضمان إستقرارها.

 

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المصدر: وكالات
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