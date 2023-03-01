بيلاروسيا تعلّق على خطة الصين لحل أزمة أوكرانيا

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأربعاء، إنه يؤيد تماما المقترحات الصينية، التي كشفها الأسبوع الماضي، لتسوية الأزمة الأوكرانية. وأضاف لوكاشينكو، الذي يزور الصين حاليا خلال مباحثات في بكين مع الزعيم الصيني شي جين بينغ، إن "بيلاروسيا تقوم بحملة نشطة من أجل مقترحات السلام وتدعم بالكامل مبادرتكم للأمن الدولي". ونقل المكتب الإعلامي للرئاسة البيلاروسية عن لوكاشينكو قوله "جرى لقاء اليوم في فترة صعبة للغاية تتطلب مقاربات جديدة غير معهودة وقرارات سياسية مسؤولة يجب أن تهدف قبل كل شيء إلى تجنب مواجهة عالمية لن يكون فيها رابح". وقال جين بينغ لنظيره البيلاروسي "يجب أن نواصل الدفع بعزم من أجل تسوية سياسية والتخلي عن عقلية الحرب الباردة واحترام المخاوف الأمنية المشروعة لجميع البلدان وبناء هيكل أمني أوروبي متوازن وفعال ومستدام". وأشار إلى أن "بعض الدول يجب أن تتوقف عن تسييس وتسخير الاقتصاد العالمي ويجب أن تقوم بأشياء تساعد على وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب وعلى حل سلمي للأزمة"، بحسب وكالة الصين الجديدة الرسمية. نشرت بكين، الجمعة الماضي، وثيقة من 12 نقطة تدعو بشكل خاص موسكو وكييف إلى إجراء محادثات سلام. أخبار ذات صلة الإمارات تحصد 6 ميداليات في «دولية» فزاع لأصحاب الهمم الصين وبيلاروسيا تتفقان على توسيع التعاون

المصدر: آ ف ب