المجر تبدأ عملية التصديق على انضمام فنلندا والسويد لـ«الناتو»
شعار حلف الناتو
1 مارس 2023 19:07
بدأ المشرعون في المجر عملية التصديق على انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي اليوم الأربعاء بعد تأخير دام شهورا، إذ دعاهم الرئيس إلى تسريع التصديق على توسيع التحالف.
وتقدمت السويد وفنلندا العام الماضي بطلبين للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا. لكن يجب أن يُصدق جميع أعضاء الحلف الثلاثين على الطلبين، وقد واجهت السويد اعتراضات من تركيا.
قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يوم الاثنين إن المحادثات مع السويد وفنلندا بشأن مساعيهما للانضمام إلى الحلف ستُستأنف في التاسع من مارس، رغم أنه قال إن السويد لم تف بعد بالتزاماتها بموجب مذكرة وُقعت العام الماضي.
ومع تعليق عملية التصديق في البرلمان المجري منذ يوليو، عبر رئيس الوزراء فيكتور أوربان عن مخاوفه بشأن انضمام السويد وفنلندا للحلف لأول مرة يوم الجمعة الماضي.