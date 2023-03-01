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36 قتيلاً في حادث اصطدام بين قطارين في اليونان
من موقع الحادث
1 مارس 2023 18:59
قتل 36 شخصاً على الأقل وجرح 85 مساء الثلاثاء في حادث اصطدام وقع بين قطارين في اليونان، وفق فرق الإغاثة الأربعاء، ما أدى إلى موجة استياء عارمة تنديداً بانعدام السلامة على خط سكة الحديد هذا.
وقال مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس إن مدير محطة لاريسا في وسط البلاد، وهي بلدة غير بعيدة عن مكان الحادث اوقف الأربعاء.
وقال المتحدث باسم الحكومة يانيس أويكونومو إن القطارين، لسبب مجهول، كانا يسيران على نفس المسار "لعدة كيلومترات".
وقال فاسيليس فاثراكويانيس المتحدّث باسم فرق الإطفاء للصحافيين إنّ "عدد القتلى ارتفع الآن الى 36" مضيفا أن العمليات لا تزال جارية لإخراج الركاب الذين ما زالوا عالقين في العربات المتضررة.
واوضح ان "66 شخصا نقلوا الى المستشفيات بينهم ستة في العناية المركزة" في حين ان الحصيلة السابقة تحدثت عن سقوط 85 جريحا.
وكان قطار الركاب يقوم برحلة بين العاصمة أثينا ومدينة تيسالونيكي في شمال شرق البلاد فيما قطار الشحن كان يقوم بالرحلة نفسها بالاتجاه المعاكس.
واستنكر رئيس نقابة سائقي القطارات، كوستاس جينيدونياس الذي توجه إلى مكان المأساة انعدام انظمة الأمان على هذا الخط الذي يربط المدينتين الرئيسيتين في اليونان.
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المصدر: وكالات
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