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روسيا والهند تبحثان قضايا الأمن والتجارة

لافروف يصل إلى الهند لحضور اجتماع مجموعة العشرين
1 مارس 2023 18:50

قال مسؤولون روس وهنود إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أجرى محادثات مع نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار في نيودلهي، اليوم الأربعاء، عشية حضوره اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين.

وقال أحد كبار المسؤولين الروس إن الوزيرين قيَما الموقف الأمني الحالي في سياق الأزمة الأوكرانية وسويّا أمورا بخصوص استخدام العملات المحلية لتسوية المعاملات التجارية خلال الاجتماع الذي امتد ساعة.

وأضاف المسؤول أن لافروف اجتمع مع وزير الخارجية التركي أيضا ومن المقرر أن يجتمع مع نظيره الصيني ووزيري خارجية بنجلادش وجنوب أفريقيا في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وقالت السفارة الروسية، في نيودلهي في بيان قبل الاجتماعات «سنحث زملاءنا الذين يتحلون بالروح البناءة في مجموعة العشرين على التحول إلى العملات الوطنية والاتساق في آليات التخليص (الجمركي) والتسوية ووضع خطط تأمين مستقلة وطرق نقل».

وأضافت «سنصف بالتفصيل إجراءات روسيا لخفض هذه التهديدات وتنويع الروابط الاقتصادية والممرات اللوجستية الأجنبية».

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المصدر: وكالات
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سيرغي لافروف
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