جوتيريش يوجه نداء إلى العراقيين

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، العراقيين إلى "كسر دائرة عدم الاستقرار" ومواصلة العمل على طريق تحقيق "الازدهار والحرية"، خلال زيارة هي الأولى للبلاد منذ ستّ سنوات، أكد فيها على "التضامن" مع العراقيين. وأعلن جوتيريش، خلال مؤتمر صحفي إلى جانب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، "أنا هنا في زيارة تضامن وللتأكيد على التزام الأمم المتحدة بدعم العراق في توطيد المؤسسات الديمقراطية... وحقوق الإنسان لكل العراقيين". متطرقاً إلى عدة ملفات مهمة، لا سيما التغير المناخي، رحب جوتيريش بجهود رئيس الوزراء في "معالجة التحديات التي تواجه البلاد بما في ذلك محاربة الفساد وتحسين الخدمات العامة والتنويع الاقتصادي من أجل خفض البطالة وإيجاد فرص للشباب". وأعرب جوتيريش، الذي تعود آخر زيارة له للعراق إلى صيف العام 2017، اليوم، عن "الأمل" في أن يكسر العراق "دائرة عدم الاستقرار والهشاشة" من أجل الانطلاق نحو "مزيد من الازدهار والحرية والسلام". - "الاستقرار الإقليمي" ورحّب الأمين العام للأمم المتحدة كذلك بدور العراق "المحوري" في "الاستقرار الإقليمي"، و"التزام الحكومة في تحقيق تقدّم في الحوار والدبلوماسية". من جهته، شدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على أولويات حكومته من "توفير فرص العمل" و"محاربة الفقر ومكافحة الفساد". وأضاف السوداني "نحن ماضون في إرساء معادلة الاستقرار. حكومتنا خلقت حالة من الاستقرار السياسي والأمني. واليوم، العراق هو مفتاح للحل في المنطقة وليس جزءاً من مشكلة أمنية وسياسية". وتابع "نعمل على جلب الفرقاء والآراء المتناقضة في العراق الذي نرى أنه يلعب دوراً ريادياً بين الأشقاء والأصدقاء لخلق هذا النظام الإقليمي المستقر والذي ينعكس قطعا على الاستقرار في عموم المنطقة والعالم". والتقى الأمين العام للأمم المتحد، اليوم الأربعاء، كذلك مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين. ومن المقرر أن يلتقي جوتيريش بممثّلين عن منظّمات تدافع عن حقوق المرأة والشباب، وفق بيان للمتحدث باسم الأمم المتحدة. أخبار ذات صلة مستشار رئيس الحكومة العراقية لـ«الاتحاد»: جهود مكثفة لمكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة العراق يدعو إلى ضرورة إنهاء ملف النازحين

المصدر: آ ف ب