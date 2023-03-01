البرلمان الفنلندي يوافق على الانضمام للناتو

مهد البرلمان الفنلندي اليوم الأربعاء الطريق أمام الانضمام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، على الرغم من استمرار وجود عقبة واحدة رئيسية أمام فنلندا وهي تركيا.

وقد صوت البرلمان في هلسنكي بأغلبية كبيرة لصالح التشريع اللازم لانضمام البلاد للناتو. ومازال يتعين على الرئيس ساولي نينيستو التوقيع على التشريع.

وتستعد كل من فنلندا والسويد للانضمام إلى التحالف الدفاعي الغربي وتقدمتا بطلب في مايو 2022 ، في خطوة تنهي عقودا من الحياد. وبالنسبة لفنلندا، يرجع ذلك جزئيا إلى الخطورة الأمنية المتوقعة بسبب حدودها المشتركة مع روسيا التي يبلغ طولها 1340 كيلومترا.

إلا أنه تتعين موافقة جميع أعضاء الناتو البالغ عددهم 30 عضوا بالإجماع على الوافدين الجدد، وبينما فعل 28 عضوا ذلك بالفعل، لم تصدق تركيا والمجر بعد على انضمامهما.

وليس لدى المجر أي اعتراض على هذه الخطوة، ومن المقرر أن يناقش برلمانها القضية اليوم ، ومن المقرر إجراء التصويت الأسبوع المقبل.