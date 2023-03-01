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أردوغان: تركيا لا تزال تخطط لإجراء الانتخابات في مايو

رجب طيب أردوغان
1 مارس 2023 17:55

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة إن تركيا لا تزال تخطط لإجراء الانتخابات في منتصف مايو، حتى بعد الزلازل التي ضربت البلاد في السادس من فبراير، وأودت بحياة أكثر من 45 ألف شخص وتسببت في دمار واسع النطاق.

وأضاف أردوغان «بمشئية الله سوف يفعل الشعب، فيما يقترب الوقت، ما هو ضروري في 14 مايو».

وكانت المعارضة قد أعربت في السابق عن تأييدها لهذا الموعد.

وثارت تكهنات بشأن احتمال إلغاء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، بالوضع في الاعتبار حجم الدمار الهائل الذي خلفته الزلازل الذي أسفر عن خسارة نحو أربعة ملايين شخص منازلهم.

وتوفي الآلاف أيضاً في سوريا المجاورة.

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المصدر: وكالات
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تركيا
الانتخابات الرئاسية
رجب طيب أردوغان
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