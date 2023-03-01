بعد تعليق المعاهدة.. روسيا تدلي بتصريحات حول «نيو ستارت»
صواريخ روسية متطورة
1 مارس 2023 17:46
قال سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الأربعاء، إن موسكو مستعدة «للتواصل وتبادل المعلومات» مع الولايات المتحدة حول معاهدة «ستارت الجديدة» للحد من الأسلحة النووية.
يأتي ذلك بعد أن وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء، على قرار تعليق روسيا في المعاهدة الهادفة إلى مراقبة الأسلحة النووية.
وأضاف ريابكوف أنه لا حاجة إلى الحوار المنتظم مع الولايات المتحدة بشأن المعاهدة.
ومعاهدة «ستارت الجديدة» للحد من الأسلحة الاستراتيجية هي المعاهدة الكبيرة الوحيدة المتبقية بين الولايات المتحدة وروسيا. تنص المعاهدة على وضع حد أقصى للترسانة النووية لكل من البلدين بـ 800 نظام إطلاق و1550 رأساً حربية لكل من البلدين.
كما تنص على أن إمكانية تبادل واشنطن وموسكو المعلومات بشأن ترسانتيهما النووية الاستراتيجية والقيام بما يصل إلى 18 زيارة للمواقع المختلفة للتحقق من التزامهما في كل عام.